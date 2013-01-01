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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.5/10
| Oyuncular (Önemli roller):
K.J. Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Marisol Nichols, Madelaine Petsch, Ashleigh Murray, Casey Cott, Mädchen Amick, Luke Perry, Lochlyn Munro, Hayley Law, Ashanti Bromfield, Ross Butler, Nathalie Boltt, Cody Kearsley, Olivia Ryan Stern, Caitlin Mitchell-Markovitch, Tiera Skovbye
|Oyuncular (Tam kadro):
K.J. Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Marisol Nichols, Madelaine Petsch, Ashleigh Murray, Casey Cott, Mädchen Amick, Luke Perry, Lochlyn Munro, Hayley Law, Ashanti Bromfield, Ross Butler, Nathalie Boltt, Cody Kearsley, Olivia Ryan Stern, Caitlin Mitchell-Markovitch, Tiera Skovbye, Rob Raco, Sarah Habel, Colin Lawrence, Shannon Purser, Adain Bradley, Kadence Kendall Roach, Christopher Rosamond, Major Curda, Daniel Desveaux, Barclay Hope, Tom McBeath, Sean Quan, Alvin Sanders, Trevor Stines, Daniel Yang, Reese Alexander, Bruce Blain, Raúl Castillo, Lane Edwards, Robin Givens, Jenn MacLean-Angus, Molly Ringwald, Sam Spear, Skeet Ulrich, Nelson Wong
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Stereo