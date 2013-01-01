"Riverdale" (2016)
TV DizisiPolisiye / Dram / Gizem
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 0.00/10
 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.5/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
K.J. Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Marisol Nichols, Madelaine Petsch, Ashleigh Murray, Casey Cott, Mädchen Amick, Luke Perry, Lochlyn Munro, Hayley Law, Ashanti Bromfield, Ross Butler, Nathalie Boltt, Cody Kearsley, Olivia Ryan Stern, Caitlin Mitchell-Markovitch, Tiera Skovbye
Detaylar
Süre :
45 dakika
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Stereo
Benzer Dizi Önerileri
"Ties That Bind" (2015)
Ties That Bind Posteri
 IMDB Puanı : 7.4
Tür : Polisiye / Dram / Aile Filmi
Ülke : ABD / Kanada
Dil : İngilizce
"Heartless City" (2013)
Heartless City Posteri
 IMDB Puanı : 8.5
Tür : Aksiyon / Polisiye / Dram
Ülke : Güney Kore
Dil : Korece
"Legends" (2014)
Legends Posteri
 IMDB Puanı : 8.6
Tür : Aksiyon / Polisiye / Dram
Ülke : ABD
Dil : İngilizce