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|Polisiye
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Puanlama
IMDb : 6.0/10
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Türkçe Adı : Bir gerdanlik hikâyesi
IMDB Puanı : 6.2
Yönetmen : Robert Stevenson
Tür : Kara Film / Polisiye / Dram
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 5.8
Yönetmen : Jack Donohue
Tür : Komedi / Polisiye / Duygusal
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 6.6
Yönetmen : Rudolph Maté
Tür : Polisiye / Dram / Kara Film / Gizem / Duygusal
Ülke : ABD / Fransa
Dil : Fransızca / İngilizce