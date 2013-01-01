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|Gerilim
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Puanlama
IMDb : 6.8/10
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IMDB Puanı : 5.2
Yönetmen : David Blyth
Tür : Fantastik / Gerilim
Ülke : Yeni Zelanda
Dil : İngilizce / Çince
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IMDB Puanı : 5.1
Yönetmen : Jordan Barker
Tür : Korku / Gerilim
Ülke : Kanada
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 5.2
Yönetmen : Alistair Legrand
Tür : Korku / Bilim Kurgu / Gerilim
Ülke : ABD
Dil : İngilizce