Novinar (1979)
FilmDram
Novinar posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.3/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Rade Serbedzija, Fabijan Sovagovic, Stevo Zigon, Mladen Budiscak, Milena Zupancic, Vera Zima, Tonko Lonza, Bozidar Smiljanic, Izet Hajdarhodzic, Damir Saban, Drago Mitrovic, Ratko Buljan, Zvonimir Torjanac, Emil Glad, Ivan Lovricek
Detaylar
Diğer Adı :
Az
Süre :
112 dakika
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Mono
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