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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.3/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Rade Serbedzija, Fabijan Sovagovic, Stevo Zigon, Mladen Budiscak, Milena Zupancic, Vera Zima, Tonko Lonza, Bozidar Smiljanic, Izet Hajdarhodzic, Damir Saban, Drago Mitrovic, Ratko Buljan, Zvonimir Torjanac, Emil Glad, Ivan Lovricek
|Oyuncular (Tam kadro):
Rade Serbedzija, Fabijan Sovagovic, Stevo Zigon, Mladen Budiscak, Milena Zupancic, Vera Zima, Tonko Lonza, Bozidar Smiljanic, Izet Hajdarhodzic, Damir Saban, Drago Mitrovic, Ratko Buljan, Zvonimir Torjanac, Emil Glad, Ivan Lovricek, Slobodan Dimitrijevic, Krunoslav Saric, Radoslav Spitzmuller, Zvonko Lepetic, Semka Sokolovic-Bertok, Mira Furlan, Nada Abrus, Dan Arhanic, Boris Miholjevic, Ivica Kunej, Mladen Serment, Ivo Fici, Otokar Levaj, Damir Mejovsek, Dusko Valentic, Tatjana Verdonik, Slavica Jukic, Zdenko Jelcic, Mirko Boman, Zdravko Marsanic, Jelena Binicki, Frane Pejkovic, Franjo Stefulj, Finka Pavicic-Budak, Olga Pivec, Lidija Petricevic, Nevenka Stazic, Slobodan Milovanovic, Vladimir Puhalo, Ivo Rogulja, Dobrila Biser, Franjo Fruk, Tomislav Milanovski, Vladimir Kovacic, Edita Lipovsek, Jura Mofcan, Zoran Ciric, Vladimir Jagaric, Krunoslav 'Kico' Slabinac
| Diğer Adı :
Az
| Süre :
112 dakika
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Mono