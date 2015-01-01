Rester vertical (2016)
FilmKomedi / Dram
Rester vertical posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.8/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Damien Bonnard, India Hair, RaphaÜ«l ThiÜ©ry, Christian Bouillette, Basile Meilleurat, Laure Calamy, SÜ©bastien Novac, Baptiste Roques, Adrien Marsal, , Jakez AndrÜ©, Mathieu Milella, Charles BÜ©nÜ©at, Mathieu Philibert, Clet Beyer
Detaylar
Diğer Adı :
Dimdik Ayakta
 Süre :
98 dakika
Görüntü :
Renkli
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