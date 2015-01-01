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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.8/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Damien Bonnard, India Hair, RaphaÜ«l ThiÜ©ry, Christian Bouillette, Basile Meilleurat, Laure Calamy, SÜ©bastien Novac, Baptiste Roques, Adrien Marsal, , Jakez AndrÜ©, Mathieu Milella, Charles BÜ©nÜ©at, Mathieu Philibert, Clet Beyer
|Oyuncular (Tam kadro):
Damien Bonnard, India Hair, RaphaÜ«l ThiÜ©ry, Christian Bouillette, Basile Meilleurat, Laure Calamy, SÜ©bastien Novac, Baptiste Roques, Adrien Marsal, , Jakez AndrÜ©, Mathieu Milella, Charles BÜ©nÜ©at, Mathieu Philibert, Clet Beyer, Erwan Chapel, Johan Floch, GrÜ©gory Hairon, Joan Jacq, StÜ©phane Leucart, Thierry Machard, Estelle Bourget, Jean-Michel Gerbeau, StÜ©phanie Finot, Emmanuel Vergnault, Fernando Jesus de Abreu, Rui Miguel Dias Jorge, Emmanuelle Fitamant, David Turner, Ilia Squiban, Abel Bonazzi Saint-Blancat, Rose Harlean
| Diğer Adı :
Dimdik Ayakta
| Süre :
98 dakika