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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.1/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Danielle Darrieux, Hélène Surgère, Françoise Lebrun, Nicolas Silberg, Sonia Saviange, Denise Farchy, Max Naldini, Michel Delahaye, Giselle Pascal, Micheline Presle, Myriam Mézières, BÜ©nÜ©dict BeaugÜ©, Paulette Bouvet, Jean-Claude Guiguet, Béatrice Bruno
|Oyuncular (Tam kadro):
Danielle Darrieux, Hélène Surgère, Françoise Lebrun, Nicolas Silberg, Sonia Saviange, Denise Farchy, Max Naldini, Michel Delahaye, Giselle Pascal, Micheline Presle, Myriam Mézières, BÜ©nÜ©dict BeaugÜ©, Paulette Bouvet, Jean-Claude Guiguet, Béatrice Bruno, Jacques Gibert, Diane MaÜ¯zel, Jean-Claude Biette, Marie-GeneviÜ¨ve Ripeau, GÜ©rard Frot-Coutaz, Sylvie Chauvet, Christian Cloarec, Georgina Caspari, Jean-Christophe Bouvet, Danièle Gain, Charles Level, Madame Albert, Charles Tible, Eva Simonet, Mireille Audibert, Floriana Maudente, Christine Laurent, Gilberte Rivet, Paul Vecchiali
| Diğer Adı :
At the Top of the Stairs
| Süre :
92 dakika
| Ödüller :
ödülü aldı
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Mono