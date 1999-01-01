LEGO Frozen Northern Lights ()
Mini DiziAnimasyon
LEGO Frozen Northern Lights posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.3/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Ashlyn Faith Williams, Chris Edgerly, Josh Gad, Jonathan Groff, Carter Hastings, Ciarán Hinds, Idina Menzel, Chris Williams
Detaylar
Diğer Adı :
Frost: Nordlysets Magi
Görüntü :
Renkli
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