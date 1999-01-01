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|Animasyon
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Puanlama
IMDb : 6.3/10
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IMDB Puanı : 7.8
Yönetmen : Trey Parker
Tür : Animasyon / Komedi / Müzikal
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 5.5
Yönetmen : David Molina, Terry Shakespeare
Tür : Animasyon / Aksiyon / Macera / Aile Filmi / Fantastik
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 8.3
Yönetmen : Yuriy Norshteyn
Tür : Animasyon / Kısa Film / Dram / Aile Filmi / Fantastik / Gizem
Ülke : Sovyetler Birliği
Dil : Rusça