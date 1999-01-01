Lost for Words (1996)
TV FilmiKomedi / Kısa Film
Lost for Words posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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Kadro
Oyuncular :
Peter Capaldi, Anthony Pedley, Rupert Holliday-Evans, Giovanni Mastronardi, Margarite EstÜ©vez Pardo
Detaylar
Süre :
27 dakika
Görüntü :
Renkli
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