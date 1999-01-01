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|Komedi / Kısa Film
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Puanlama
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IMDB Puanı : 5.5
Yönetmen : Patrick Timsit
Tür : Komedi / Polisiye
Ülke : Fransa
Dil : Fransızca
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IMDB Puanı : 5.5
Yönetmen : Vincent Kok
Tür : Aksiyon / Duygusal / Komedi
Ülke : Hong Kong / Tayvan
Dil : Çince / İngilizce / Japonca
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IMDB Puanı : 5.1
Yönetmen : Jude Pauline Eberhard
Tür : Komedi / Duygusal
Ülke : ABD
Dil : İngilizce