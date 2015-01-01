Youth in Oregon (2016)
FilmKomedi / Dram
Youth in Oregon posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 5.5/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Nicola Peltz, Billy Crudup, Christina Applegate, Josh Lucas, Frank Langella, Mary Kay Place, Rebecca Blumhagen, Carla Quevedo, Geoffrey Owens, Will Janowitz, Alex Shaffer, Maryann Plunkett, Robert Hogan, Michael Godere, James Murtaugh
Detaylar
Süre :
105 dakika
Görüntü :
Renkli
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