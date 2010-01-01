Opasatica (2010)
FilmKısa Film / Komedi / Dram
Opasatica posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 5.8/10   

Kadro
Oyuncular :
Alexandre Castonguay, Ariane Lacombe
Detaylar
Süre :
18 dakika
Görüntü :
Renkli
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