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|Kısa Film / Komedi / Dram
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Puanlama
IMDb : 5.8/10
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IMDB Puanı : 6.2
Yönetmen : David Lynch
Tür : Kısa Film
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 6.9
Yönetmen : Eric Manche
Tür : Kısa Film / Aksiyon / Macera / Komedi / Fantastik / Bilim Kurgu / Gerilim
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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Yönetmen : Michael Le Blanc
Tür : Kısa Film / Komedi
Ülke : ABD
Dil : İngilizce