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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.2/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Laurence Fishburne, Orlando Jones, David Harewood, Michael Nyqvist, Terry Pheto, Jason Kennett, Kate Liquorish, Hlomla Dandala, Meren Reddy, Kajal Bagwandeen, James Alexander, Armand Aucamp, Garth Breytenbach, Paul Davies, Mark Elderkin, Nick Els, Sallie Kriel, Deon Linde, Frans Linde, Gerhard Linde, Kevin Navayne, Christiaan Schoombie, Grant Swanby, Tom Fairfoot
|Oyuncular (Tam kadro):
Laurence Fishburne, Orlando Jones, David Harewood, Michael Nyqvist, Terry Pheto, Jason Kennett, Kate Liquorish, Hlomla Dandala, Meren Reddy, Kajal Bagwandeen, James Alexander, Armand Aucamp, Garth Breytenbach, Paul Davies, Mark Elderkin, Nick Els, Sallie Kriel, Deon Linde, Frans Linde, Gerhard Linde, Kevin Navayne, Christiaan Schoombie, Grant Swanby, Tom Fairfoot