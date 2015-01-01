"Just Add Magic" (2015)
TV DizisiKomedi / Aile Filmi / Fantastik
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 8.3/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Judah Bellamy, Andrew Burlinson, Dee Wallace, Amy Hill, Ellen Karsten, Catia Ojeda, Olivia Sanabia, Abby Donnelly, Aubrey K. Miller
Detaylar
Diğer Adı :
Das geheimnisvolle Kochbuch
 Süre :
27 dakika
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Stereo
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