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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 8.3/10
|Oyuncular (Tam kadro):
Judah Bellamy, Andrew Burlinson, Dee Wallace, Amy Hill, Ellen Karsten, Catia Ojeda, Olivia Sanabia, Abby Donnelly, Aubrey K. Miller, Aiden Lovekamp, Zach Callison, Mira Furlan, Todd Robert Anderson, Harper Quaintance, Samantha Bailey, Tiana Le, Brady Reiter, Kirrilee Berger, Newell Alexander, Annabelle Kavanagh, Jen Drohan, Emil Beheshti, Joey Honsa, Jeremy Guskin, Sharon Battle, Usman Ally, Jesse Burch, Dylan Brekke, Viva Bianca, Judy Kain, Aimee Shyn, Barbara Brownell, Mary Carrig, Gerald Downey, Eileen O'Connell, Sayeed Shahidi, Lauren Gaw, Bryan Krasner, Matt Knudsen, Dakota Buchanan, Joseph D. Reitman, Tony Sandrew, Cesili Williams, Janet Song, Newell Alexander, Mark Bloom, Nicole Dele, Garrett McQuaid, Judha Sandoval, Michael Govier, Hash Patel, Felisha Terrell, Mason Davis, Keiko Elizabeth, Michele Lainevool, Matthew Luret, Aaron Krebs, Tim Mikulecky, Jason Shipman, Molly Pan, Karen Strassman, Allegra Acosta, Cassidey Fralin, Jenny Schmidt, Jean St. James, Tony Baker, Braxton Herda, Kodi Saint Angelo, Timothy Barone, Todd Brotze, Tiffany Brouwer, Frank Lui Geo, Anthony Muniz, Sophia Rideout, Maeve Tomalty, Tony Baker, Carter Chasson, Gregory Cupoli, Tammy Dahlstrom, Treisa Gary, Johnny Glasser, Leah Huebner, Cameron Kasal, Slim Khezri, Lily Kincade, Reagan Kraemer, Rio Mangini, Lenora May, Samantha Hunter Ogan, Jonathan Ohye, Noen Perez, Karl Ramsey, Rachel Rodier, Samantha Sonnett, Walter Grant III, John-Paul Nickel
| Diğer Adı :
Das geheimnisvolle Kochbuch
| Süre :
27 dakika
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Stereo