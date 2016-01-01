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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 4.6/10
|Oyuncular (Tam kadro):
Justin Cornwell, Bill Paxton, Drew Van Acker, Katrina Law, Max Martini, Selkie Hom, Anthony Jennings, Nick Chinlund, Hans Marrero, Afsheen Olyaie, Tehmina Sunny, Julie Benz, Lex Scott Davis, Marianne Jean-Baptiste, Noel Gugliemi, Devan Long, Lindsey McKeon, Gonzalo Menendez, Bar Paly, Richard Short, Joaquim de Almeida, Shannon Brown, Tyler Cook, Roel Navarro, Cassius Willis, Marcelo Olivas, Eddie Perez, Frederick Anthony, Sandra Valladares, Ceyair J Wright, Aubrey Fitzgerald, Erik Aude, Ryan Babcock, Mariano Mendoza, Zachary Bostrom, Rolando Breathwaite, Ai-Chan Carrier, Emma Caulfield, Karole Foreman, Monica Garcia, Joe Rudy Guerrero Jr., Adam Harrington, Zoran Korach, Vladimir Kulich, Kelly LaMarr, Matt Lasky, John A. Lorenz, Curtis Nelson II, Tripp Pickell, Priscilla Quintana, Jill Remez, Roberto 'Sanz' Sanchez, Adam Tucker, Hawk Walts, Paul-MikÜ©l Williams, Steven Williams, Tade Adepoyibi, Chidi Ajufo, Nawras Alzubaidy, Keith Antone, Michelle Arthur, Jenny Babas, Charles Baker, Tim Banning, Anthony M. Bertram, Erik Betts, Evan Bittencourt, Sarah Blades, Elizabeth Bogush, Emanuel Borria, Kirk Bovill, Crystal Lee Brown, Blake Burt, David Cade, Javier Calderon, Hymnson Chan, Jenson Cheng, Jasper Cole, Parker Contreras, Christine Corpuz, Gregory Cruz, Elena Diaz, Carl Donelson, Alyma Dorsey, DTeflon, Mike Estes, Mike Ferguson, Emmet Flores, Janelle Froehlich, Ernie GonzÜ¡lez Jr., Chad Guerrero, Louis Herthum, Eli Jane, Anna Khaja, Steve Kim, Martin Klebba, Brian Konowal, Teddy Lane Jr., Vince Lozano, Anthony Martins, Woody McClain, Andy McDermott, Michael McGrady, Jamie McShane, Reid Miller, Roman Mitichyan, Taishi Mizuno, Bre Mueck, Anthony Muniz, Antonimar Murphy, Richard Nunez, Rachel O'Meara, Karan Oberoi, George Paez, James Paxton, Zack Radvansky, Dave Reaves, Houston Rhines, Rene Rosado, Geoffrey G. Ross, Troy Ruptash, Shayan Safar, Marco Sanchez, Sammy Sheik, Eddie Shin, Scottie Thompson, Gordon Vasquez, Sofia Vassilieva, Chris Melissa Verdugo, Johnny Wactor, Michael Weaver, Bernard White, Davida Williams, Matthew King, Farida Abdel Aziz, Nina Cedeno, Matthew Dunn, Joseph Kelly, Elena Kornilova, Jack Mahrt, Naya Naskovich, Stephane Nicoli, Kevin Alain, Tina Grimm, Kate Kellaway
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Stereo