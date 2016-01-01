Frantz (2016)
FilmDram / Tarihi / Savaş
Frantz posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.5/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner, Marie Gruber, Johann von Bülow, Anton von Lucke, Cyrielle Clair, Alice de Lencquesaing, Axel Wandtke, Rainer Egger, Rainer Silberschneider, Merlin Rose, Ralf Dittrich, Michael Witte, Lutz Blochberger
Detaylar
Diğer Adı :
Franc
 Süre :
113 dakika
Görüntü :
Siyah Beyaz / Renkli
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