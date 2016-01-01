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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.5/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner, Marie Gruber, Johann von Bülow, Anton von Lucke, Cyrielle Clair, Alice de Lencquesaing, Axel Wandtke, Rainer Egger, Rainer Silberschneider, Merlin Rose, Ralf Dittrich, Michael Witte, Lutz Blochberger
|Oyuncular (Tam kadro):
Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner, Marie Gruber, Johann von Bülow, Anton von Lucke, Cyrielle Clair, Alice de Lencquesaing, Axel Wandtke, Rainer Egger, Rainer Silberschneider, Merlin Rose, Ralf Dittrich, Michael Witte, Lutz Blochberger, Jeanne Ferron, Torsten Michaelis, Étienne Ménard, Claire Martin, Camille Grandville, Jean-Paul Dubois, Armand Faussat, BenoÜ®t Martin, Richard Boudarham, Jean-Pol Brissart, Zimsky, Isabelle Mesbah, VÜ©ronique Boutroux, Jean-Claude Bolle-Reddat, Louis-Charles Sirjacq, Elisabeth Mazev, Eliott Margueron, Nicolas Bonnefoy
| Diğer Adı :
Franc
| Süre :
113 dakika
| Görüntü :
Siyah Beyaz / Renkli