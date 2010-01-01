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|Animasyon / Kısa Film / Macera
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Puanlama
IMDb : 7.4/10
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IMDB Puanı : 5.6
Yönetmen : Chad Van De Keere
Tür : Animasyon
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 6.4
Yönetmen : Toe Yuen
Tür : Animasyon
Ülke : Hong Kong
Dil : Çince
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IMDB Puanı : 7.3
Yönetmen : Louis Hudson
Tür : Animasyon / Kısa Film / Komedi
Ülke : İngiltere
Dil : İngilizce