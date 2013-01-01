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|Macera / Dram / Korku
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Puanlama
IMDb : 7.5/10
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IMDB Puanı : 6.5
Yönetmen : Dennie Gordon
Tür : Macera / Komedi
Ülke : Çin
Dil : Çince
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IMDB Puanı : 6.7
Tür : Aksiyon / Macera / Komedi
Ülke : Almanya
Dil : Almanca / İngilizce /...
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IMDB Puanı : 7.1
Tür : Belgesel / Macera / Tarihi
Ülke : Güney Afrika / İngiltere / Uganda / Mısır / Tanzanya / Zimbabwe / Kenya / Botswana / Sudan
Dil : İngilizce