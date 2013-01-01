"A.P.B." (2016)
TV DizisiPolisiye / Dram
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.5/10   

Kadro
Yaratıcı :
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Oyuncular (Önemli roller):
Justin Kirk, Natalie Martinez, Taylor Handley, Caitlin Stasey, Tamberla Perry, William Smillie, William E. Smith, Kimber Closson, Lori Gutierrez, Adam Mengerink, Alex Zelenka, Daniel MacPherson, Ty Olwin
Detaylar
Diğer Adı :
Apb
 Süre :
43 dakika
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby
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