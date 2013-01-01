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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.5/10
|Yaratıcı :
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| Oyuncular (Önemli roller):
Justin Kirk, Natalie Martinez, Taylor Handley, Caitlin Stasey, Tamberla Perry, William Smillie, William E. Smith, Kimber Closson, Lori Gutierrez, Adam Mengerink, Alex Zelenka, Daniel MacPherson, Ty Olwin
|Oyuncular (Tam kadro):
Justin Kirk, Natalie Martinez, Taylor Handley, Caitlin Stasey, Tamberla Perry, William Smillie, William E. Smith, Kimber Closson, Lori Gutierrez, Adam Mengerink, Alex Zelenka, Daniel MacPherson, Ty Olwin, Ralph Abbas, Nathaniel Buescher, Roger Wiggins, Marlene Forte, Daniel Craig Baker, Bryant Romo, Rammel Chan, Michael Perkowski, Daria Vyaersi, Hans Dieter Wolff, Nestor Serrano, Ernie Hudson, Kevin Chapman, Nickola Shreli, Alex Henderson, Kaiser Ahmed, Georin Aquila, Bill Bannon, Keith Barron, Steve Bayorgeon, Steve Bernstein, Olivia Bird, Christy Bonstell, Mac Brandt, Chris Brown, Ryan Carr, Rinska Carrasco, Luis Centeno, Rachel Cerda, Lyman Chen, Sarah Timms Chittaro, Maurice Demus, Vico Escorcia, Richard Esteras, James Fierro, Mike Fierro, Molly Hernandez, Sara Holden, Samuel Evan Horowitz, C. Anthony Jackson, Anish Jethmalani, Tiffany Renee Johnson, Christopher Wayland Jones, Brian Keys, Leena Kurishingal, Alona Leoine, Erin Luboff, Christopher McClure, , Marcus D. Moore, Kurt Naebig, Brian Nelson Jr., Christopher L Perkins, Jeffrey Daniel Phillips, Louie Rinaldi, Sasha Rossof, Darren Sheehan, Antonio St. James, Charles E Tiedje, Giota Trakas, Ric Walker, Frank L. Wiltse, Eric Winter, Dominique Worsley, Jessica Andolino
| Diğer Adı :
Apb
| Süre :
43 dakika
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby