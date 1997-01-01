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|Fantastik
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Puanlama
IMDb : 8.3/10
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IMDB Puanı : 8.6
Yönetmen : Tim Maltby, Toshihiko Masuda
Tür : Animasyon / Aksiyon / Macera / Polisiye / Dram / Aile Filmi / Fantastik / Gizem
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 7.7
Tür : Bilim Kurgu / Macera / Fantastik
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 7.0
Tür : Komedi / Dram / Fantastik / Müzik / Duygusal
Ülke : ABD
Dil : İngilizce