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|Belgesel
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Puanlama
IMDb : 7.8/10
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IMDB Puanı : 5.8
Yönetmen : Dana Nachman
Tür : Belgesel / Biyografi / Aile Filmi
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 7.1
Yönetmen : Mika Ronkainen
Tür : Belgesel / Dram / Müzik
Ülke : Finlandiya / İsveç
Dil : İsveççe / Fince
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Yönetmen : Dominic Best
Tür : Belgesel
Ülke : İngiltere
Dil : İngilizce