Plein soleil (2015)
FilmKısa Film / Dram / Aile Filmi
Plein soleil posteri
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 0.00/10
 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.5/10   

Kadro
Oyuncular :
AurÜ©lien LabruyÜ¨re, Edwige Baily, Gustave Delannoy, Igor van Dessel, AurÜ©lia Bonta, CÜ©line Peret, Eric Godon
Detaylar
Süre :
24 dakika
Görüntü :
Renkli
Benzer Film Önerileri
Little Favour (2013)
Little Favour Posteri
 IMDB Puanı : 8.1
Yönetmen : Patrick Monroe
Tür : Kısa Film / Aksiyon / Gerilim
Ülke : İngiltere
Dil : İngilizce
Saurora (2016)
Saurora Posteri
 IMDB Puanı : 9.4
Tür : Kısa Film / Bilim Kurgu
Ülke : Çek Cumhuriyeti
Dil : İngilizce
The Controller (2013)
The Controller Posteri
 IMDB Puanı : 7.0
Tür : Kısa Film / Aksiyon / Bilim Kurgu
Ülke : Tayvan
Dil : Çince