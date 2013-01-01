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|Kısa Film / Dram / Aile Filmi
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Puanlama
IMDb : 7.5/10
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IMDB Puanı : 8.1
Yönetmen : Patrick Monroe
Tür : Kısa Film / Aksiyon / Gerilim
Ülke : İngiltere
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 9.4
Tür : Kısa Film / Bilim Kurgu
Ülke : Çek Cumhuriyeti
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 7.0
Tür : Kısa Film / Aksiyon / Bilim Kurgu
Ülke : Tayvan
Dil : Çince