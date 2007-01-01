Working Girls (2010)
FilmKomedi / Dram
Working Girls posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 4.8/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Eugene Domingo, Antonio Aquitania, Katya Santos, Antonette Garcia, Benjamin Cayetano, Jennylyn Mercado, Carlo Aquino, LJ Moreno, Rafael Rosell, Iza Calzado, Matthew Mendoza, Mylene Dizon, Andrea Del Rosario, Eula Valdez, Bianca King
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