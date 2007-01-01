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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 4.8/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Eugene Domingo, Antonio Aquitania, Katya Santos, Antonette Garcia, Benjamin Cayetano, Jennylyn Mercado, Carlo Aquino, LJ Moreno, Rafael Rosell, Iza Calzado, Matthew Mendoza, Mylene Dizon, Andrea Del Rosario, Eula Valdez, Bianca King
|Oyuncular (Tam kadro):
Eugene Domingo, Antonio Aquitania, Katya Santos, Antonette Garcia, Benjamin Cayetano, Jennylyn Mercado, Carlo Aquino, LJ Moreno, Rafael Rosell, Iza Calzado, Matthew Mendoza, Mylene Dizon, Andrea Del Rosario, Eula Valdez, Bianca King, C.J. Javarata, Cristine Reyes, Mhalouh Crisologo, Ruffa Gutierrez, Cherie Gil, Liza Lorena, Kirby De Jesus, Marvin Sabado, Rudy Oronan, Carmi Martin, Ermie Concepcion, Sean Aldrin M. Sta. Agata, Paul Kenneth M. Remo, Rio Locsin, Lebron Rodriguez, Matt Santiago, Jackie Lou Blanco, Jeff Ayala, RJ Ledesma, Jackielyn Garcia Tinio, Gina Pareño, Maria Isabel Lopez, Aviv Guese, Ina Feleo, Jao Mapa, Madeleine Nicolas, Manuel Chua, Alvin Fortuna, Biboy Ramirez, Jef Gaitan, Yutaka Yamakawa, Ricky Davao, Tessie Villarama, Jessie Tomlin, Anna Deroca, Hazel Orencio, Marie Cris Macas, Ross Uy, Joel Lamangan, Roel Inocencio, Levinne Dulliene Jara, Dea Formacil, Sara Polverini, Kimberly Diaz, Jan Pablo, Joey Paras