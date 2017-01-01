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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 7.9/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Greg Dulcie, Ricco Fajardo, Tesshô Genda, Cris George, Saori Hayami, Ken'yû Horiuchi, RyÜ»ichi Kijima, Ryokan Koyanagi, Shinobu Matsumoto, Shinichirô Miki, Kyle Phillips, Monica Rial, Shusaku Shirakawa, Mark Stoddard, Taketora, J. Michael Tatum, Austin Tindle, Jeannie Tirado, Nobuo Tobita, Aoi Yuki, Hôchû Ôtsuka
|Oyuncular (Tam kadro):
Greg Dulcie, Ricco Fajardo, Tesshô Genda, Cris George, Saori Hayami, Ken'yû Horiuchi, RyÜ»ichi Kijima, Ryokan Koyanagi, Shinobu Matsumoto, Shinichirô Miki, Kyle Phillips, Monica Rial, Shusaku Shirakawa, Mark Stoddard, Taketora, J. Michael Tatum, Austin Tindle, Jeannie Tirado, Nobuo Tobita, Aoi Yuki, Hôchû Ôtsuka
| Diğer Adı :
Saga of Tanya the Evil