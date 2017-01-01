"Yojo Senki: Saga of Tanya the Evil" (2017)
Anime DiziAnimasyon / Aksiyon / Fantastik
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.9/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Greg Dulcie, Ricco Fajardo, Tesshô Genda, Cris George, Saori Hayami, Ken'yû Horiuchi, RyÜ»ichi Kijima, Ryokan Koyanagi, Shinobu Matsumoto, Shinichirô Miki, Kyle Phillips, Monica Rial, Shusaku Shirakawa, Mark Stoddard, Taketora, J. Michael Tatum, Austin Tindle, Jeannie Tirado, Nobuo Tobita, Aoi Yuki, Hôchû Ôtsuka
Detaylar
Diğer Adı :
Saga of Tanya the Evil
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