Vienna Waltzes (1951)
FilmDram / Müzik
Vienna Waltzes posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.4/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Marte Harell, Anton Walbrook, Lilly Stepanek, Fritz Imhoff, Lotte Lang, Eva Leiter, Karl Kalwoda, Richard Eybner, Erik Frey, Milan von Kamare, Viktor Braun, Franz Böheim, Oskar Wegrostek, Ludwig Blaha, Heinrich Ortmayer
Detaylar
Diğer Adı :
Vienna Waltzes
 Süre :
102 dakika
Görüntü :
Siyah Beyaz
 Ses Sistemi :
Mono
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