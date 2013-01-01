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|Animasyon / Kısa Film / Komedi
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Puanlama
IMDb : 6.0/10
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IMDB Puanı : 7.7
Tür : Animasyon / Macera / Aile Filmi
Ülke : Brezilya
Dil : Portekizce
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IMDB Puanı : 7.9
Yönetmen : Josh Cooley
Tür : Animasyon / Kısa Film / Komedi
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 7.0
Yönetmen : Jayson Thiessen, Ishi Rudell
Tür : Animasyon / Komedi / Aile Filmi
Ülke : ABD / Kanada
Dil : İngilizce