Pimp Bullies (2011)
FilmAksiyon / Polisiye / Gerilim
Pimp Bullies posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 3.2/10   

Kadro
Oyuncular :
Ving Rhames, Steven Bauer, Marcos Bonetti, Adrian Bellani, Margaux Da Silva, ChiquinquirÜ¡ Delgado, Laura GarcÜ­a, Hemky Madera, Carmen Manrique, Fard Nasir, Kristen Quintrall, Catalina Rodriguez, Lizbeth Santos
Detaylar
Diğer Adı :
Vengeance
 Süre :
78 dakika
Görüntü :
Renkli
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