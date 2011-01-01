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|Aksiyon / Polisiye / Gerilim
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Puanlama
IMDb : 3.2/10
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IMDB Puanı : 1.7
Yönetmen : Satyajit Bhatkal
Tür : Aksiyon / Macera / Dram / Fantastik
Ülke : Hindistan
Dil : Hintçe / İngilizce
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Tür : Aksiyon / Polisiye / Dram
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 3.1
Yönetmen : Satish Kaushik
Tür : Aksiyon / Dram / Müzikal / Duygusal / Gerilim
Ülke : Hindistan
Dil : Hintçe