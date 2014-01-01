Cross Wars (2017)
FilmAksiyon
Cross Wars posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 4.4/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Brian Austin Green, Danny Trejo, Vinnie Jones, Patrick Durham, Tom Sizemore, Lori Heuring, Tim Abell, André Gordon, Ned Liebl, Amy Jane, Jonathan Sachar, Jason Scott Jenkins, Dave Reaves, Bianca Red Arrow, Justin Zev Rose
Detaylar
Diğer Adı :
Double Cross
 Süre :
98 dakika
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