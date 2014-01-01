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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 4.4/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Brian Austin Green, Danny Trejo, Vinnie Jones, Patrick Durham, Tom Sizemore, Lori Heuring, Tim Abell, André Gordon, Ned Liebl, Amy Jane, Jonathan Sachar, Jason Scott Jenkins, Dave Reaves, Bianca Red Arrow, Justin Zev Rose
|Oyuncular (Tam kadro):
Brian Austin Green, Danny Trejo, Vinnie Jones, Patrick Durham, Tom Sizemore, Lori Heuring, Tim Abell, André Gordon, Ned Liebl, Amy Jane, Jonathan Sachar, Jason Scott Jenkins, Dave Reaves, Bianca Red Arrow, Justin Zev Rose, Paige Annette, Jordan Rachel, Lori Allen Thomas, Kelly Gray, Jilian Seaton, Rebecca Raines, Carey Scott, Patrick Barnitt, Zach Beckham, Anthony Bratts, Ray Campbell, Sabrina Campbell, Gael Carrion, Joe Charbanic, Branden Cook, James Craigmiles, Judy Dinella, Brad Estrin, J DOC Farrow, Natalia K. Grace, Juhahn Jones, Noel Kathleen, Soo Yeon Lee, Kylee Lehe, Adriana Leonard, Ralph Lliteras, Jenny Mesa, Roman Mitichyan, Leo Oliva, Llewellyn C. Radford II, Devin Reeve, William Romeo, Apriel Starkweather, Brandon Stewart, SherÜ¬ Taylor, Krista West, Brandon Wyse
| Diğer Adı :
Double Cross
| Süre :
98 dakika