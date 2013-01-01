Stray Bullets (2016)
FilmPolisiye / Dram / Gerilim
Stray Bullets posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 8.2/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
James LeGros, John Speredakos, Larry Fessenden, Jack Fessenden, Asa Spurlock, Robert Warren, Kevin Corrigan, Roger Peltzman, Erik Kraus, Calder Mansfield, Fenner Micheline, Laurent Rejto, Sasha Bernstein, Ginger Kraus, Hendrix Bruno
Detaylar
Süre :
83 dakika
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby Digital
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