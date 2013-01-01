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|Polisiye / Dram / Gerilim
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Puanlama
IMDb : 8.2/10
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IMDB Puanı : 8.6
Yönetmen : Neeraj Pandey
Tür : Aksiyon / Polisiye / Gerilim
Ülke : Hindistan
Dil : Hintçe
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IMDB Puanı : 6.3
Yönetmen : Alexandra Kondracke
Tür : Komedi / Polisiye / Dram
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 6.8
Yönetmen : Erik Matti
Tür : Aksiyon / Polisiye / Dram
Ülke : Filipinler
Dil : Filipince / Takalotça /...