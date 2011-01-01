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|Macera / Fantazi / Romantizm
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Puanlama
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IMDB Puanı : 5.6
Yönetmen : Yoshihiro Nakamura
Tür : Macera / Komedi / Fantastik
Ülke : Japonya
Dil : Japonca
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IMDB Puanı : 8.1
Yönetmen : Yuichi Fukuda
Tür : Macera
Ülke : Japonya
Dil : Japonca
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IMDB Puanı : 8.3
Tür : Aksiyon / Macera / Tarihi
Ülke : Hindistan
Dil : Tamil / Telugu / Hintçe /...