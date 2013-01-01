Abandoned (2015)
FilmMacera / Dram / Gerilim
Abandoned posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.4/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Dominic Purcell, Peter Feeney, Owen Black, Greg Johnson, Serena Cotton, Siobhan Marshall, Rachel Nash, Seamus Stalker, Jack Walley, Mark Ruka, Minouk van Der Valde, Daniel Cleary, John Davies, Daniel Watterson, Laurie Dee
Detaylar
Diğer Adı :
The Turn: Verschollen im S
Görüntü :
Renkli
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