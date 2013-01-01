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|Macera / Dram / Gerilim
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Puanlama
IMDb : 6.4/10
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IMDB Puanı : 5.5
Yönetmen : Aaron Wilson
Tür : Macera / Dram / Savaş
Ülke : Avustralya / Singapur
Dil : İngilizce / Japonca / Çince
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IMDB Puanı : 4.6
Yönetmen : Trevor Sands
Tür : Macera / Müzik / Bilim Kurgu
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 7.5
Yönetmen : Angela Sun
Tür : Belgesel / Macera / Aile Filmi
Ülke : ABD
Dil : İngilizce