|
|Kısa Film / Aksiyon / Komedi
|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
IMDb : 4.9/10
|
|
IMDB Puanı : 5.7
Yönetmen : Charles Chaplin
Tür : Kısa Film / Komedi
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
|
|
IMDB Puanı : 5.5
Yönetmen : George Nichols
Tür : Komedi / Kısa Film
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
|
|
IMDB Puanı : 6.1
Yönetmen : Charles Chaplin
Tür : Kısa Film / Komedi
Ülke : ABD
Dil : İngilizce