The Speed Kings (1913)
FilmKısa Film / Aksiyon / Komedi
The Speed Kings posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 4.9/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Ford Sterling, Mabel Normand, Teddy Tetzlaff, Earl Cooper, Roscoe 'Fatty' Arbuckle, Barney Oldfield, Billy Jacobs
Detaylar
Diğer Adı :
Speed Kings Tetzlaff and Earl Cooper
Süre :
8 dakika
Görüntü :
Siyah Beyaz
 Ses Sistemi :
Silent
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