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|Komedi
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Puanlama
IMDb : 6.2/10
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IMDB Puanı : 4.8
Yönetmen : Anees Bazmee
Tür : Aksiyon / Komedi / Polisiye
Ülke : Hindistan
Dil : Hintçe
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IMDB Puanı : 5.5
Yönetmen : Jerzy Stuhr
Tür : Komedi / Dram / Tarihi
Ülke : Polonya
Dil : Lehçe
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IMDB Puanı : 5.5
Yönetmen : Lucky McKee, Chris Sivertson
Tür : Komedi / Korku / Gerilim
Ülke : ABD
Dil : İngilizce