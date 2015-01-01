|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|7G Puanı :
|
| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 4.7/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Angelique Rivera, Cameron Jebo, Michael Jai White, Dina Meyer, Amber Benson, Dmitrious Bistrevsky, Reilly Stith, Alexis Wilkins, Brianne Tju, Marco Rodríguez, Dia Frampton, Daniel Booko, John Colton, Isabella Day, Lexi Underwood
|Oyuncular (Tam kadro):
Angelique Rivera, Cameron Jebo, Michael Jai White, Dina Meyer, Amber Benson, Dmitrious Bistrevsky, Reilly Stith, Alexis Wilkins, Brianne Tju, Marco Rodríguez, Dia Frampton, Daniel Booko, John Colton, Isabella Day, Lexi Underwood, ViviAnn Yee, Riley Shepherd, Morgan E. Bastin, Calico Cooper, Brett Wagner, John Burke, Rene Moran, Matt Merchant, Jordan Neely, Stephen Thomas, Jennifer Peo, Rhyme, Tracy Savage, Rick Silver, Michael C. Mahon, Rigo Obezo, David Michael Erwin
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Stereo