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Puanlama
| Oyuncular (Önemli roller):
Mark Wahlberg, Laura Haddock, Anthony Hopkins, Gemma Chan, Isabela Moner, John Goodman, Josh Duhamel, Stanley Tucci, John Turturro, Ken Watanabe, Jean Dujardin, Sophia Myles, Gil Birmingham, Santiago Cabrera, Peter Cullen
|Oyuncular (Tam kadro):
Mark Wahlberg, Laura Haddock, Anthony Hopkins, Gemma Chan, Isabela Moner, John Goodman, Josh Duhamel, Stanley Tucci, John Turturro, Ken Watanabe, Jean Dujardin, Sophia Myles, Gil Birmingham, Santiago Cabrera, Peter Cullen, John Di Maggio, Frank Welker, Jess Harnell, Mitch Pileggi, Liam Garrigan, Mark Ryan, Kevin Kent, Barbara Eve Harris, Honey Holmes, Jerrod Carmichael, Benjamin Flores Jr., Edward Mannering, Aisha Kabia, Elizabeth Croft, Jason Matthewson, Joost Janssen, Andy Bean, John Hollingworth, Fatima Armaghan, Juliocesar Chavez, Martin McCreadie, Walles Hamonde, Daniel Adegboyega, Eloise Henwood, David Olawale Ayinde, Stephen Hogan, Wendy Albiston, Timothy John Bates Jr, Stephan Genovese, Peter Meyer, Bern Collaco, Deborah Rock, Samuel Parker, Michael Alexander, Jill Buchanan, Dan Warner, Sam Yim, Claude Knowlton, Adam Lazarus, Tomasz Dabrowski, Graham Curry, Dino Fazzani, Perry Yee, Ty Hurley, Bernardo Santos, Jonathan Cass, Jag Patel, Allen Phoenix, Remi Adeleke, Christian Wolf-La'Moy, Ogechukwu David Isiguzo, David Macey, Brett Stanfield, Richard Hills Jr., Michael Prather, David Hartzell, Daniel Iturriaga, Emily Tierney, Michael Chapman, Ashley Hudson, Philip Langhorne, Aiyaz Ahmed, Lex Field, John Heartstone, Dolly Ballea, Bobby Marno, Gus Lynch, Sofia Abbasi, Justin Tranchita, Robert-Anthony Artlett, Freya, Jamie O'Rourke, Peter Rooney, Simon Martin, Andy Cockell, Helen Iesha Goldthorpe, Jake van Egmond, Judit Jakli, Paul Jackson, Mark Oldridge, Jack Vinova, Michael Breen, Ross Carter, Tyson Jarvis, Nicholas David Lean, Chris Marchant, Dean Weir
| Diğer Adı :
Transformers 5
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby Atmos / Auro 11.1 / Dolby Surround 7.1 / Datasat / Dolby Digital