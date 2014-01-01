Stretch and Bobbito: Radio That Changed Lives (2015)
FilmBelgesel
Stretch and Bobbito: Radio That Changed Lives posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 8.2/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Common, Rosario Dawson, DJ Premier, DMX, Marc Ecko, El-P., Eminem, Ramona Garcia, Tyesh Harris, Lauryn Hill, Jay-Z, KRS-One, Talib Kweli, Pharaoh Monch, Nas
Detaylar
Süre :
99 dakika
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Stereo
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