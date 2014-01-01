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|Belgesel
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Puanlama
IMDb : 8.2/10
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IMDB Puanı : 6.5
Tür : Belgesel / Biyografi / Haber
Ülke : İrlanda / ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 7.5
Yönetmen : Patrick Morris, Neil Nightingale
Tür : Belgesel
Ülke : İngiltere
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 6.6
Tür : Belgesel / Dram
Ülke : Güney Kore / İsrail / Iran / İngiltere
Dil : İngilizce / Farsça / Tok...