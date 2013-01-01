|
|Belgesel
|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
IMDb : 8.3/10
|
|
IMDB Puanı : 7.7
Yönetmen : Scott Mactavish
Tür : Belgesel
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
|
|
IMDB Puanı : 7.0
Yönetmen : Harry Gantz, Joe Gantz
Tür : Belgesel / Dram / Haber
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
|
|
IMDB Puanı : 8.0
Yönetmen : Mo-Young Jin
Tür : Belgesel / Aile Filmi / Duygusal
Ülke : Güney Kore
Dil : Korece