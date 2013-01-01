15 Septembers Later (2016)
FilmBelgesel
15 Septembers Later posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 8.3/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Bret Baier, Bob Beckwith, Michael Bloomberg, Tom Brokaw, Aaron Brown, Andrew Card, Dick Cheney, Eric Draper, Rudolph W. Giuliani, Bob Graham, William Jimeno, Bernard Kerik, Larry King, John F. Lehman Jr., Howard Lutnick
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