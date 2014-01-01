XX (2017)
FilmKorku
XX posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 4.7/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Natalie Brown, Jonathan Watton, Peter DaCunha, Peyton Kennedy, Ron Lea, Michael Dyson, Melanie Lynskey, Seth Duhame, Sanai Victoria, Sheila Vand, Lindsay Burdge, Valeria Chavez, Jay Chirinos, Laura G. Chirinos, Brooklyn Hatrak
Detaylar
Diğer Adı :
Xx
 Süre :
80 dakika
Görüntü :
Renkli
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