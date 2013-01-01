L'ours noir (2015)
FilmKısa Film / Komedi / Korku
Poster yok
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.0/10   

Kadro
Oyuncular :
François EbouelÜ©, Philippe Grand'Henry, François Neyken, Rausin Jean-Jacques, Terence Rion, Catherine Salée, Delphine Théodore, Jean-Benoît Ugeux
Detaylar
Diğer Adı :
The Black Bear
 Süre :
15 dakika
Görüntü :
Renkli
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