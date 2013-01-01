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|Kısa Film / Komedi / Korku
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Puanlama
IMDb : 7.0/10
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IMDB Puanı : 6.9
Yönetmen : Hilary Audus
Tür : Animasyon / Kısa Film / Macera
Ülke : Endonezya / İngiltere / Finlandiya
Dil : Endonezce / Welsh / İngilizce
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IMDB Puanı : 7.7
Tür : Kısa Film / Aksiyon / Bilim Kurgu
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 7.2
Tür : Kısa Film / Komedi / Fantastik
Ülke : ABD
Dil : İngilizce