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|Fantastik
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Puanlama
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IMDB Puanı : 6.0
Yönetmen : Oleg Stepchenko
Tür : Macera / Fantastik / Gizem
Ülke : Rusya / Ukrayna / Çek Cumhuriyeti / Almanya / İngiltere
Dil : Rusça / İngilizce
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IMDB Puanı : 5.2
Yönetmen : Michael Medaglia
Tür : Fantastik / Korku
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 8.6
Tür : Fantastik
Ülke : ABD
Dil : İngilizce