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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 8.5/10
|Oyuncular (Tam kadro):
Christine Baranski, Rose Leslie, Erica Tazel, Cush Jumbo, Delroy Lindo, Justin Bartha, Sarah Steele, Chalia La Tour, Paul Guilfoyle, HelÜ©ne Yorke, Scott Bryce, Zach Grenier, Bernadette Peters, Corey Cott, Clint Ridley, Phumzile Sitole, Gary Cole, Jerry Adler, Jayne Houdyshell, Anthony Rapp, Sherman Howard, David A. Gregory, John Clarence Stewart, Scott Aiello, Leopold Manswell, Rachel Wenitsky, Zoe Sophia Garcia, Mike McGowan, Rick Crom, Ryan Vasquez, Emily Hsu, Leopold Lowe, Alexa de Puivert, Deya Danielle, Teah Strandjord, Matt Kregor, Kurt Hahn, Noah Averbach-Katz, Michael Boatman, Ron Canada, Lance Coughlin, Michael Cyril Creighton, Prema Cruz, Victor Cruz, Blake DeLong, Ian Campbell Dunn, Mohit Gautam, Peter Mark Kendall, Anna Khaja, Cece King, Christine Lahti, Katrina Lenk, Faith Logan, Dominic Longo, Ron Maestri, James Martinez, Leroy McClain, Stephen Conrad Moore, Chris Myers, Paul Niebanck, Marissa O'Donnell, Denis O'Hare, Katrina Elizabeth Perkins, Henny Russell, Megan Sikora, Farrah Tassy, Nicole DiNonno, And Palladino
| Diğer Adı :
Untitled the Good Wife Spin-off
| Süre :
45 dakika
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Stereo