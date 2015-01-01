"The Good Fight" (2017)
TV DizisiDram
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 8.5/10   

Kadro
Yaratıcı :
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Oyuncular (Önemli roller):
Christine Baranski, Rose Leslie, Erica Tazel, Cush Jumbo, Delroy Lindo, Justin Bartha, Sarah Steele
Detaylar
Diğer Adı :
Untitled the Good Wife Spin-off
 Süre :
45 dakika
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Stereo
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