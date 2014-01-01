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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 5.8/10
|Yaratıcı :
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| Oyuncular (Önemli roller):
Katherine Heigl, Kobi Libii, Lauren Blumenfeld, Tara Karsian, Dulé Hill, Dreama Walker, Steven Pasquale, Elliott Gould, Laverne Cox, Romi Dias, Cassidy Freeman
|Oyuncular (Tam kadro):
Katherine Heigl, Kobi Libii, Lauren Blumenfeld, Tara Karsian, Dulé Hill, Dreama Walker, Steven Pasquale, Elliott Gould, Laverne Cox, Romi Dias, Cassidy Freeman, Margaret Newborn, Sewell Whitney, Darrell Harris, Phil Idrissi, Ben Lawson, Kathleen Chalfant, Jacqueline Kim, Trisha LaFache, Judith Light, Jeremy Davidson, Patrick Fischler, Auden Thornton, Louise Bennett, Charlie Bodin, Mobin Khan, Patricia Lentz, Ernie Reyes Jr., Larry Sullivan, Shantiel Alexis Vazquez, Jordyn Yarker, Sam Anderson, Adam Chanler-Berat, Courtney Ford, Brennan Brown, Paula Newsome, Haley Strode, Grantham Coleman, Lee Tergesen, Ann Harada, Bill Irwin, Domenick Lombardozzi, John Finn, Norma Maldonado, Becky Ann Baker, Clea Lewis, Roslyn Ruff, Roderick Hill, Donna Murphy, Ed Ackerman, Mark Adair-Rios, Cinda Adams, Michael Adler, Ito Aghayere, Tangie Ambrose, Robert Artz, Helena Assis, John Barbolla, Adam Bartley, Judith Benezra, Anjali Bhimani, Mario Bosques, Brendan Bradley, Lesley Ann Braun, Natalie Britton, Drew Brooks, Rob Brownstein, Keenan Carter, Jackie Champagnie, Sanjay Chandani, Lisa Costanza, Valerie Cruz, Wilson Cruz, Shannon Dang, Nea Dune, Yolanda English, Michael Filipowich, Drew Fonteiro, Lolita Foster, Sara Rae Foster, Benjamin Franczuszki, Brad Gage, Laura Gardner, Trevor Zacharias, Juliette Goglia, Mandy Gonzalez, Brandon Kyle Goodman, Amasha Alexandra Scott, Betsy Hogg, Lance Holloway, Christian Janner, Bryce Johnson, Joel Johnstone, Brandon Jones, Dot Jones, Swati Kapila, Natasha Key, Andy Taylor Kim, Molly Kunz, Clyde Kusatsu, Eric Ladin, Angela Landis, Wallace Langham, Mercedes Le Anza, Nanrisa Lee, Tembi Locke, Jacob Loeb, Carl Lumbly, Leslie Lyles, Stephen Macht, Amir Malaklou, Mota Maria, Billy Mayo, Cody Mayo, Heather Mazur, Gonzalo Menendez, Shauna Miles, Ilyse Mimoun, Kate Mines, Catherine Missal, David Monahan, Juan Monsalvez, Roberto Montesinos, Nishi Munshi, Bruce Nozick, Heather Olt, Chelsie Overocker, Noelle E Parker, Christina Pickles, Lawrence Pressman, Amanda Quaid, Aleque Reid, Jen Richards, Angela Richardson, Michael Rivera, Romy Rosemont, Angelica Love Ross, Saul Rubinek, Ryan Sands, Calysa Paige Sauls, Jonathan Scarfe, Paul Schackman, Rusty Schwimmer, Omar Scroggins, Arron Shiver, Billy Smith, Kerr Smith, Daniel Sovich, Gigi Stone, LeShay N. Tomlinson, Lillianna Valenzuela, Rebecca Valera, Tracy Vilar, Dale Waddington Horowitz, Lisa Ann Walter, Tom Wright, Gareth Yuen
| Diğer Adı :
Duda razonable
| Süre :
42 dakika
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Stereo