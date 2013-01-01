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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 5.8/10
|Yaratıcı :
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| Oyuncular (Önemli roller):
Michelle DeFraites, Jake Allyn, Sergio Joachim, Kevin Savage, Miles Stroter, Anika Noni Rose, Sean Blakemore, Aeja Lee, Ruben Santiago-Hudson, Jazz Raycole, Peyton 'Alex' Smith, Zoe Renee, Maia Moss-Fife, Pamela Ricardo
|Oyuncular (Tam kadro):
Michelle DeFraites, Jake Allyn, Sergio Joachim, Kevin Savage, Miles Stroter, Anika Noni Rose, Sean Blakemore, Aeja Lee, Ruben Santiago-Hudson, Jazz Raycole, Peyton 'Alex' Smith, Zoe Renee, Maia Moss-Fife, Pamela Ricardo, Jock McKissic, Jaqueline Fleming, Stephan Jones, Jasmine Guy, Erica Michelle, Tyshon Freeman, Emily Lane, Bina Forbes, Brittany Guess, Terayle Hill, Michelle Kabashinski, Tian Richards, Kaye Singleton, Drew Stephenson, Josh Ventura, Michael Yuhl, Candace B. Harris, Jack Andrews, Deric Augustine, Avis-Marie Barnes, Matthew Barnes, Rafiq Batcha, Coby Bell, Sarah Blackman, Tallie Brinson III, Sir Brodie, Lazell Brown, Judy McGee Burley, Jim R. Coleman, Jarrett Michael Collins, Pierre T. Curry, Deja Dee, Kevin T. DeWitt, Faith Dillon, Stephanie Enderby, Martin Feigen, Mike Forbs, Marquita Goings, Wil Gonzalez, Shawntae Hughes, Curtis Wyatt III, Aaron James, Chloe James, Adrienne Johnson, Leland L. Jones, Amanda Lavassani, Brittney Level, Dustin Lewis, Loren Lott, Keneice Musgrove, Stephaun Pender, Marcus Powell, Babs Proller, Anji Ray, Kevin Robinson, Eugene H. Russell IV, Mystie Smith, Charline St. Charles, Tre Stokes, Joshua Triplett, Redaric Williams, Karina Willis, Kathryn Winslow, Jared Wofford, Chanel Young, Larry Rhem, E. Roger Mitchell, Quentin Plair, David Dunston, Richard Molina, William Walker
| Diğer Adı :
The Yard
| Süre :
60 dakika