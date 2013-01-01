"The Quad" (2016)
TV DizisiDram
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 5.8/10   

Kadro
Yaratıcı :
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Oyuncular (Önemli roller):
Michelle DeFraites, Jake Allyn, Sergio Joachim, Kevin Savage, Miles Stroter, Anika Noni Rose, Sean Blakemore, Aeja Lee, Ruben Santiago-Hudson, Jazz Raycole, Peyton 'Alex' Smith, Zoe Renee, Maia Moss-Fife, Pamela Ricardo
Detaylar
Diğer Adı :
The Yard
 Süre :
60 dakika
Görüntü :
Renkli
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