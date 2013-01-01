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|Animasyon / Aile Filmi
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Puanlama
IMDb : 7.9/10
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IMDB Puanı : 8.5
Yönetmen : Patrick Osborne
Tür : Animasyon / Kısa Film / Komedi
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 7.2
Yönetmen : StÜ©phane Berla, Mathias Malzieu
Tür : Animasyon / Macera / Dram
Ülke : Fransa / Belçika
Dil : İngilizce / Fransızca
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Tür : Animasyon
Ülke : ABD
Dil : İngilizce