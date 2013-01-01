My Life as a Zucchini (2016)
FilmAnimasyon / Aile Filmi
Poster yok
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 7.9/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud, Michel Vuillermoz, Raul Ribera, Estelle Hennard, Elliot Sanchez, Lou Wick, Brigitte Rosset, Natacha Koutchoumov, Monica Budde, Adrien Barazzone, VÜ©ronique Montel, Romane Cretegny, Evelyne Bouvier
Detaylar
Diğer Adı :
My Life as a Zucchini
 Süre :
66 dakika
Görüntü :
Renkli
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