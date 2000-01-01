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|Animasyon / Kısa Film
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Puanlama
IMDb : 7.2/10
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IMDB Puanı : 5.4
Yönetmen : Scott Jeralds
Tür : Animasyon / Komedi / Aile Filmi / Gizem
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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Türkçe Adı : Atlantis: Kayıp İmparatorluk
IMDB Puanı : 6.4
Yönetmen : Gary Trousdale, Kirk Wise
Tür : Animasyon / Macera / Aile Filmi / Bilim Kurgu
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 5.4
Yönetmen : Darrell Rooney, Jeannine Roussel
Tür : Animasyon / Macera / Aile Filmi / Duygusal
Ülke : ABD / Avustralya
Dil : İngilizce