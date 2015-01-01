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"The Handmaid's Tale" (2017)
TV DizisiDram / Bilim Kurgu
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 8.8/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Alexis Bledel, O.T. Fagbenle, Max Minghella, Amanda Brugel, Joseph Fiennes, Samira Wiley, Jordana Blake, Bahia Watson, Ever Carradine, Nina Kiri, Elena Khan
Detaylar
Diğer Adı :
A szolg
 Süre :
60 dakika
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Stereo
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