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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 8.8/10
| Oyuncular (Önemli roller):
Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Alexis Bledel, O.T. Fagbenle, Max Minghella, Amanda Brugel, Joseph Fiennes, Samira Wiley, Jordana Blake, Bahia Watson, Ever Carradine, Nina Kiri, Elena Khan
|Oyuncular (Tam kadro):
Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Alexis Bledel, O.T. Fagbenle, Max Minghella, Amanda Brugel, Joseph Fiennes, Samira Wiley, Jordana Blake, Bahia Watson, Ever Carradine, Nina Kiri, Elena Khan, Madeline Brewer, Ann Dowd, Birgitte Solem, Tattiawna Jones, Jenessa Grant, Jennie Raymond, Angela Vint, Robert Curtis Brown, Todd Thomas Dark, Kristen Gutoskie, Edie Inksetter, James Kay, Stephen Kunken, Jim Cummings, Dan Beirne, Shruti Kothari, Nicole Stamp, Margaret Atwood, Michael Caruana, Eilish Waller, Yvonne Gaudry, Adam Winlove-Smith, Toni Ellwand, Ashleigh Rains, Genevieve Adam, Caeden Lawrence, Alex Frankson, Karen Robinson, Tosha Doiron, Thomas Hauff, Bea Santos, Michael Wacholtz, Paul De La Rosa, Laura Wilson, Christian Barillas, Christy Bruce, Kristian Bruun, Lisa Codrington, Lisa Michelle Cornelius, Shane Daly, Cyndy Day, Gary 'Si-Jo' Foo, Rosa Gilmore, Zabryna Guevara, Marvin Kaye, Ben Lewis, Christian Lloyd, James McDougall, Krista Morin, Jean Paul Najm, Amish Patel, Boomer Phillips, Joshua Pivato, Dana Puddicombe, Tim Ransom, Kim Roberts, Glen Schultz, Erin Way, Meghan Allen, Grace Munro, Simon Northwood, Peter Schindelhauer, Anne Yorke, Sylvia Zuk
| Diğer Adı :
A szolg
| Süre :
60 dakika
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Stereo