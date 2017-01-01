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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 9.2/10
|Yaratıcı :
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| Oyuncular (Önemli roller):
Kyle MacLachlan, Sheryl Lee, Kim Robertson, Russ Tamblyn, Mädchen Amick, Dana Ashbrook, Ray Wise, Grace Zabriskie, Everett McGill, Amy Shiels
|Oyuncular (Tam kadro):
Kyle MacLachlan, Sheryl Lee, Kim Robertson, Russ Tamblyn, Mädchen Amick, Dana Ashbrook, Ray Wise, Grace Zabriskie, Everett McGill, Amy Shiels, Michael Horse, Brent Briscoe, Harry Goaz, Jane Adams, Chrysta Bell Zucht, Al Strobel, Catherine E. Coulson, Miguel Ferrer, Bailey Chase, David Dastmalchian, George Griffith, Cornelia Guest, Robert Forster, Hailey Gates, Pierce Gagnon, Brett Gelman, Nicole LaLiberte, David Lynch, Dep Kirkland, Matthew Lillard, Linda Porter, Ben Rosenfield, David Patrick Kelly, Sabrina S. Sutherland, Karl Makinen, James Morrison, Madeline Zima, John Pirruccello, Sawyer Shipman, Bill Tangradi, Greg Vrotsos, Nafessa Williams, Naomi Watts, Joe Adler, Phoebe Augustine, Joseph Auger, Melissa Bailey, Tammie Baird, Steve Baker, Richard Beymer, John Ennis, James Belushi, Michael Bisping, Gia Carides, Michael Cera, Sean Bolger, Richard Chamberlain, Brian Finney, Neil Dickson, Meg Foster, Wes Brown, David Duchovny, Patrick Fischler, Juan Carlos Cantu, James Croak, Balthazar Getty, Vincent Castellanos, Kathleen Deming, Travis Hammer, Erica Eynon, Stephen Heath, Candy Clark, Allen Galli, Grace Victoria Cox, Jim Giordano, Giselle DaMier, James David Grixoni, Jennifer Jason Leigh, Josh McDermitt, Josh Fadem, Stephen Kearin, Eamon Farren, James Greenblatt, Ashley Judd, Jay Larson, Walter Olkewicz, Jessica Szohr, Hank Harris, Sara Paxton, Jake Wardle, Andrea Hays, Christopher Murray, Gary Hershberger, Nae, Max Perlich, Jack Torrey, Page Burkum, Ernie Hudson, Ruth Radelet, Caleb Landry Jones, Adam Miller, Joel Paterson, Mary Stofle, Ethan Suplee, Johnny Jewel, Beau Sample, Carel Struycken, Alex Hall, Robert Knepper, Jodi Thelen, Nat Walker, Andréa Leal, Redford Westwood, , Erika Forster, Jane Levy, Annie Hart, Peggy Lipton, Don Murray, Adele Jones, Wendy Robie, Marvin Rosand, Elena Satine, Amanda Seyfried, Tom Sizemore, Bob Stephenson, Blake Zingale, Riley Lynch, Sam Smith, Alex Zhang Hungtai, Sam Smith, Dean Hurley, Ronnie Gene Blevins, Megan A Clancy, Celeste Cook, Alex Reyme, Geoffrey Gould, Eduardo Lezcano, Stewart Strauss, Angela Taylor-Jones
| Diğer Adı :
Rancho Rosa
| Süre :
60 dakika
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby Digital / Stereo