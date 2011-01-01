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|FilmKısa Film / Korku
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Puanlama
IMDb : 8.6/10
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IMDB Puanı : 7.6
Yönetmen : Ruairi Robinson
Tür : Bilim Kurgu / Kısa Film / Korku
Ülke : ABD / İrlanda
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 6.7
Yönetmen : Evan Roberts
Tür : Kısa Film / Komedi / Dram
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 6.7
Yönetmen : Maarten Groen
Tür : Kısa Film / Korku
Ülke : Hollanda
Dil : Hollandaca / Fransızca