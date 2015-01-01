|
|FilmKısa Film / Korku
|
Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.
|
Puanlama
|
|
IMDB Puanı : 6.3
Tür : Animasyon / Kısa Film
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
|
|
IMDB Puanı : 7.2
Yönetmen : Ryan Haysom
Tür : Kısa Film / Korku / Gizem
Ülke : İngiltere / Almanya
Dil : İngilizce
|
|
IMDB Puanı : 6.8
Yönetmen : Tom Van Avermaet
Tür : Kısa Film / Dram / Fantastik
Ülke : Belçika / Fransa
Dil : Flamanca / Fransızca