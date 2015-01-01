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"1 Minute Horror" (2015)
TV DizisiKorku
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Puanlama
7G Puanı :
  • Currently 0.00/10
 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.8/10   

Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Alexa Losey, Zane Hijazi, Heath Hussar, Katie Krentz, Ryan Leary, Sarah Vannest
Detaylar
Süre :
1 dakika
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Dolby Digital
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