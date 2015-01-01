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Puanlama
|7G Puanı :
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| 0.0/10 (0 oy)
IMDb : 6.8/10
|Oyuncular (Tam kadro):
Alexa Losey, Zane Hijazi, Heath Hussar, Katie Krentz, Ryan Leary, Sarah Vannest, Chris Adams, Russell Ashcraft, Tammy Bradford, Thomas Bradford, Acacia Brinley, Shawn Burgess, Teala Dunn, Nick Ellis, Daniel Jack Evans, Madison Farrier, Megan Fountain, Tammy Gaver, Olivia Savage Gollner, Lewis Griffin, Christopher Harding, Michael Hickey, Tara Howe, Brenna Ibale, Max Isidor, Cathy Jacobson, Adam Jones, Heinz K. Krattiger, Rhett Leary, Shane Leary, Freya Lee, Noah Levine, Peter Lucas, Zachary Margolis, Regina Marie, Ruben Martinez, Tessa Netting, Diana Laura, Patricia, Austin Peters, Priscilla Ribeiro, Emanuele Ricci, Jon Robben, Gabriel Solis, Juliana Souza, Angie Williams, Kelsey Williams, Bo Youngblood, Connor McGee, Caio Barros, Melvin Gregg, Erick Torres
| Görüntü :
Renkli
| Ses Sistemi :
Dolby Digital