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Uma no uta (1970)
TV FilmiBelgesel
Uma no uta posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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IMDb : 6.3/10   

Kadro
Oyuncular :
Hiroyuki Kawase, Noboru Mitani
Detaylar
Diğer Adı :
Song of the Horse
 Süre :
73 dakika
Görüntü :
Renkli
 Ses Sistemi :
Mono
Konu
Akira Kurosawa'nın televizyon için çektiği 73 dakikalık belgeselde safkan yarış atları anlatılıyor.
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Divx: Çıktı