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|TV FilmiBelgesel
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Puanlama
IMDb : 6.3/10
Akira Kurosawa'nın televizyon için çektiği 73 dakikalık belgeselde safkan yarış atları anlatılıyor.
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IMDB Puanı : 8.0
Yönetmen : Michael Apted, Michael Apted
Tür : Belgesel / Biyografi
Ülke : İngiltere
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 7.1
Yönetmen : Peter Gimbel, James Lipscomb
Tür : Belgesel
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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IMDB Puanı : 7.8
Yönetmen : Albert Maysles, David Maysles
Tür : Belgesel / Tarihi / Müzik
Ülke : ABD
Dil : İngilizce
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