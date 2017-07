Üye olsaydınız bu filmi özel listenize kaydedebilir, oy verebilir, yorum yazabilir ve harici bağlantıları görebilirdiniz. Buraya tıklayarak üye olun.

Puanlama 7G Puanı : Currently 0.00/10 0.0/10 (0 oy) IMDb : 6.3/10

Kadro Oyuncular :

Hiroyuki Kawase, Noboru Mitani Detaylar Diğer Adı :

Song of the Horse

Süre :

73 dakika

Görüntü :

Renkli

Ses Sistemi :

Mono

Konu Akira Kurosawa'nın televizyon için çektiği 73 dakikalık belgeselde safkan yarış atları anlatılıyor.