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Dead Air (2014)
FilmKısa Film / Korku
Filmin Posteri
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Puanlama
7G Puanı :
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Kadro
Oyuncular (Önemli roller):
Jacqueline Marie Alberto, Jake Dagg, Mariel de la Mora, Eric Eberle, David Gorena, Jalen Johnson, Michael Blake Kruse, Kellen McGraw, Matt Mero, Cory Misek, Garrett Morosky, Daniel Natzke, Jessica Obilom, Amanda Sadia, Samuel Scott
Detaylar
Süre :
7 dakika
Görüntü :
Renkli
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